Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, что нападающий «Зенита» Лусиано Гонду этим летом мог уйти в другой клуб Мир Российской Премьер-Лиги. Аргентинский футболист стал игроком сине-бело-голубых в конце августа 2024-го. В этом сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

– Уже после старта сезона Гонду мог уйти?

– У него были предложения, в том числе от ведущего российского клуба.

– Вариантов не так много: «Спартак», «Краснодар», ЦСКА.

– Ты же не спрашиваешь, а утверждаешь.

– Вопрос: «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА?

– Я же тебе сказал: один из ведущих клубов, — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

После восьми туров РПЛ этого сезона сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.