Апелляция «Реала» по удалению защитника вновь отклонена

Апелляция «Реала» по удалению Дина Хейсена вновь отклонена.

© Sports.ru

Защитник мадридцев получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) ранее отклонил предварительную апелляцию «сливочных» на удаление Хейсена. Далее апелляционный комитет RFEF также оставил решение о дисквалификации в силе.

После этого «Реал» обратился в Спортивный административный суд Испании (TAD) с просьбой о временной приостановке наказания, но, как сообщает Marca, получил отказ.

Таким образом, 20-летний футболист пропустит игру против «Эспаньола» 20 сентября.