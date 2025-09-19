Губерниев предрек, когда уволят Станковича

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил мнение, что главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в ближайшее время отправят в отставку.

В пятницу контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Станковича на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча РПЛ против столичного «Динамо». Сербский специалист не сможет обжаловать отстранение. Таким образом, Станкович пропустит четыре матча РПЛ и игру в Кубке России.

— Дисквалификация справедливая. Думаю, после нее Деяна быстро выгонят. Но здесь ситуация в другом! Поскольку Станкович до сих пор не завел кота, который мог бы своим присутствием, волнами радости и урчанием снять стресс тренера и вообще немножко успокоить нервную систему и направить на путь истинный, то теперь его выгонят, и кота при этом у него не будет… Чему быть, тому не миновать. Если бы успел, мог бы вчера завести, но он, по моей информации, этого не сделал. Думаю, что сейчас «Спартак» без Станковича будет выглядеть значительно лучше. А что будет делать менеджмент дальше — посмотрим, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в таблице чемпионата России. В воскресенье «красно‑белые» примут самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура МИР РПЛ.

