Футболист Мудрик решил сменить вид спорта и выступить на Олимпиаде за сборную Украины

Украинский полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик, ранее отстраненный от футбола из‑за допингового скандала, намерен сменить вид спорта и попробовать себя в легкой атлетике. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболист планирует выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в составе сборной Украины в беге на короткие дистанции. Отмечается, что Мудрик уже присоединился к тренировкам национальной команды. Подготовкой игрока руководят бывшие олимпийские атлеты.

17 декабря 2024 года стало известно, что в крови 24-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро.