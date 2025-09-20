"Ахмат" вырвал победу у "Пари НН" на последних минутах в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" со счетом 2:1 победил "Пари Нижний Новгород" в гостевом матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей гол с пенальти забил защитник Усман Ндонг (43-я минута), также отличился Мануэль Келиану (90+4). У хозяев гол забил Хуан Боселли (69).

"Пари НН" потерпел первое поражение на саранской "Мордовии-Арене" в РПЛ, команда за девять туров чемпионата набрала все свои очки (6) на этом стадионе. При этом домашний стадион команды прошлым летом был закрыт на ремонт. Ранее сообщалось, что "Пари НН" вернется на "Совкомбанк-Арену" 1 октября, когда сыграет в Фонбет - Кубке России с московским "Спартаком".

"Ахмат" по-прежнему не знает поражений в РПЛ при Станиславе Черчесове, команда по тр раза победила и сыграла вничью.

"Пари НН" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 6 очков. У "Ахмата" 12 баллов, команда располагается на 7-й строчке. В следующем туре "Пари НН" 28 сентября на выезде встретится с московским "Спартаком", "Ахмат" днем ранее на своем поле сыграет против тольяттинского "Акрона".