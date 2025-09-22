Футболист ЦСКА признался, что хочет остаться в клубе после окончания аренды

Полузащитник ЦСКА Лионель Верде в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР признался, что хотел бы остаться в московском футбольном клубе после окончания арендного соглашения.

Верде стал игроком ЦСКА в конце июля, перейдя из аргентинского «Униона». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

— Сейчас я нахожусь в аренде. И на данный момент моя главная цель — помогать команде. Делать всё, что от меня зависит, чтобы ЦСКА побеждал. А в конце сезона хочу, чтобы клуб выкупил мой контракт, и я остался здесь. У меня же в планах приносить пользу клубу уже по ходу сезона. Хочу выходить на поле и одерживать победы. И уверен, ещё успею завоевать с ЦСКА трофеи. Об интересе ЦСКА узнал только после первого тура в чемпионате Аргентины. Тогда я был в расположении клуба «Унион», и после тренировки мой агент пригласил выпить кофе. Тогда он и рассказал мне о варианте с переходом в ЦСКА. И в первую очередь было приятно, что такая большая команда обратила на меня внимание. Я сразу подумал, что это будет большой и качественный шаг вперед в карьере. Мы посоветовались с семьей и решили, что необходимо принять предложение российского клуба, — сказал Верде в программе «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В текущем сезоне 20‑летний Верде принял участие в трех матчах за московский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

В понедельник, 22 сентября, ЦСКА сыграет в гостях с «Сочи» в матче 9‑го тура МИР РПЛ, начало игры — в 19:00 (мск). В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» (с 18:45) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 18:55).