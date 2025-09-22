Возглавляющий «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года. В прошлом сезоне специалист привёл свою команду к чемпионству, победе в Кубке и Суперкубке Франции, а также к победе в Лиге чемпионов. Помимо этого, коллектив дошёл до финала клубного чемпионата мира. В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0.

© Чемпионат.com

Лучшим тренером года среди женщин была признана Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии. Специалист привела эту команду к победе на чемпионате Европы. В финале англичанки обыграли команду Испании (1:1, 3:1 пен.).