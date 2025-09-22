Гасперини прокомментировал победу «Ромы» над «Лацио» в римском дерби в Серии А

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу победы над «Лацио» в римском дерби в рамках 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Я очень доволен, но под конец матча я не смог донести послание до своих игроков. Игра в тот момент слишком сильно складывалась в нашу пользу. У нас было пространство, чтобы забить ещё больше голов. Мы рисковали пропустить, и, возможно, это было бы даже справедливо, учитывая то, что мы упустили в концовке. Мы счастливы и понимаем, насколько важна эта победа, но уже с сегодняшнего вечера я должен думать о том, как улучшить эти последние 10 минут», — приводит слова Гасперини официальный сайт клуба.

«Рома» набрала девять очков и идёт четвёртой в таблице Серии А.