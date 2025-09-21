«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче 9-го тура РПЛ благодаря дублю Угальде

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий самарской команды Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие. На 71-й минуте Угальде оформил дубль.

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2), а «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:0).