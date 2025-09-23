Легенда «Спартака» назвал возможное чемпионство клуба чудом

Бывший полузащитник и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в интервью ТАСС назвал возможное чемпионство клуба в 2026 году чудом.

По его словам, на данный момент вероятность этого события не превышает пяти процентов.

«Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Ставлю 5% из 100, что «Спартак» станет чемпионом. Но я верю, что борьбу навяжет», — заявил Аленичев.

21 сентября «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.