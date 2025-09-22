Легенда «Спартака» объяснил, в чем «Краснодар» был хуже «Зенита»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что «Краснодар» проиграл центр поля петербургскому «Зениту» в матче Российской премьео-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Краснодар» проиграл центр поля — Сперцян, Кривцов. Возможно, не хватило Черникова для разрешения. У «Зенита», например, Барриос — пластался, убивался», — сказал Писарев.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом», которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.