КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Краснодара» на матче с «Зенитом»

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил «Матч ТВ», что комитет рассмотрит поведение болельщиков «Краснодара» на матче с «Зенитом».

Команды сыграли в Краснодаре в воскресенье в рамках девятого тура МИР РПЛ. Победу одержал «Зенит» со счетом 2:0.

— Болельщики «Краснодара» скандировали оскорбительные выражения в адрес футбольного клуба «Зенит», — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

«Зенит» с 16 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ, действующий чемпион России «Краснодар» (19 очков) идет первым.

В следующем туре «Зенит» примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом». Оба матча состоятся 27 сентября.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.