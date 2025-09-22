В "Ростове" ответили на вопрос о возможном уходе тренера

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин высказался относительно информации о возможном уходе наставника команды Джонатана Альбы в московское "Динамо".

© ФК "Ростов"

"Мы хотели Альбу и штаб сохранить. Мы их сохранили", - сказал Рыскин в интервью "СЭ".

Джонатан Альба с февраля 2025 года возглавляет "Ростов". На этом посту он сменил Валерия Карпина. Ранее испанский специалист занимал в клубе должность тренера-аналитика.

Вчера, 21 сентября, в Калининграде состоялся матч 9-го тура РПЛ, в котором местная "Балтика" принимала на своем поле "Ростов". Игра на "Ростех Арене" завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент "южане" располагаются на 11 строчке турнирной таблицы РПЛ с девятью баллами.

В следующем туре "Ростов" примет на своём поле "Краснодар". Встреча пройдёт в субботу, 27 сентября.