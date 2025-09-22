Орлов назвал сильнейшего российского футболиста в РПЛ

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил игру Максима Глушенкова в матче «Зенит» — «Краснодар» (2:0).

«Глушенков показал, какого уровня это футболист. Какое движение, какой поставленный удар! А как он выждал паузу и навесил точно на голову Луису Энрике в эпизоде со вторым голом! Вот вам связка. Русский и бразилец в два хода оставили не у дел всю краснодарскую защиту (улыбается). На раз-два. Глушенков, как в гандболе, рукой закинул точно на голову Луису! Так что именно исполнительское мастерство двух футболистов сине-бело-голубых повлияло на итоговый счет. На мой взгляд, сейчас Глушенков — сильнейший российский футболист в РПЛ. Поставлю его повыше Батракова. Я выражаю лишь свое личное мнение», — сказал Орлов «СЭ».

В воскресенье, 21 сентября, «Зенит» на выезде встретился с «Краснодаром» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 2:0. Максим Глушенков отметился забитым мячом и отдал результативную передачу на крайнего форварда Луиса Энрике.

В текущем сезоне Глушенков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 12 миллионов евро по версии Transfermarkt.