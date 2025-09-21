«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче девятого тура МИР РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» в матче девятого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Зенит»

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Максим Глушенков, в активе которого также результативная передача, и Луис Энрике.

Игру посетили 33 тысячи зрителей.

«Зенит» с 16 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ, «Краснодар» (19 очков) идет первым.

В следующем туре «Зенит» примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет на выезде с «Ростовом». Оба матча состоятся 27 сентября.

Чемпионат России. 2025-26. Тур 09

«Краснодар» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0)

Голы: Глушенков, 60 (ВИДЕО). Луис Энрике, 88 (ВИДЕО).