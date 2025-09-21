«Зенит» впервые в сезоне РПЛ-2025/2026 одержал гостевую победу

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Это первая гостевая победа петербуржцев в нынешнем розыгрыше высшего дивизиона российского первенства.

Ранее в выездных матчах текущего сезона чемпионата России сине-бело-голубые сыграли вничью с «Рубином» (2:2), уступили «Ахмату» (0:1), не выявили победителя во встречах со «Спартаком» (2:2) и с «Балтикой» (0:0).

На данный момент «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле «Оренбург» в субботу, 27 сентября.