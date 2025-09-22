Защитник «Спартака» объяснил, почему покинул поле в матче против «Крыльев»

Защитник футбольного клуба «Спартак» Александер Джику заявил «Матч ТВ», что избежал травмы в матче против «Крыльев Советов» и будет готов сыграть против «Пари НН».

В воскресенье «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче девятого тура МИР РПЛ со счетом 2:1, Джику вышел в стартовом составе и был заменен на 79‑й минуте игры.

— Вы получили травму?

— Это не травма, я болел перед игрой, у меня была в боль в животе. Начал этот матч в старте, потому что не хотел подвести команду.

— К следующей игре будете готовы?

— Да, — сказал Джику «Матч ТВ».

После девяти туров «Спартак» с 15 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «красно‑белые» 28 сентября примут «Пари НН».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.