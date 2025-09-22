ЦСКА обыграл «Сочи» в заключительном матче 9-го тура РПЛ

Столичный ЦСКА переиграл «Сочи» в заключительном матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Федеральной территории «Сириус» на стадионе «Фишт» и завершилась победой гостей — 3:1. Счет в матче точным ударом из-за пределов штрафной площади на 38-й минуте открыл Антон Зиньковский. Армейцы сначала ответили дублем полузащитника Ивана Облякова во втором тайме, успешно реализовав два из двух назначенных пенальти, а затем на 95-й минуте в пустые ворота мяч отправил Матвей Кисляк.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой встречи команда под руководством Фабио Челестини набрала 18 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблицн чемпионата России. Черноморский коллектив продолжает пребывать на последнем месте в турнирной таблице, имея в активе всего одно очко из 27 возможных.

В следующем туре РПЛ 28 сентября ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет калининградскую «Балтику», стартовый свисток для команд прозвучит в 14:30 по московскому времени.