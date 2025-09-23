В «Ахмате» высказались против ужесточения лимита на легионеров

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что выступает против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

© ФК «Ахмат»

В сентябре министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле». 9 сентября должна была состояться встреча Дегтярева с представителями клубов РПЛ, но она была перенесена.

— Я уже высказывал свое мнение: все искусственное не есть хорошее. Это заблуждение, что если мы уменьшим количество легионеров, у нас появятся в большом количестве российские футболисты (высокого уровня). Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться, — сказал Айдамиров «Матч ТВ».

В данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле восемь легионеров единовременно.

