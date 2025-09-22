Гендиректор "Балтики" высказался о старте в РПЛ

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

© ФК «Балтика»

"Насколько знаю, сегодня мы рекорд беспроигрышной серии побили - новичок РПЛ девять туров без поражений никогда не проводил. Идем в очень хорошем графике, это превосходит наши ожидания", — приводит слова Измайлова "РИА Новости".

В воскресенье, 21 сентября, калининградская команда приняла "Ростов". Встреча девятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась ничьей со счетом 0:0. Тем самым "Балтика" продлила серию без поражений в РПЛ до 9 матчей, что позволило ей подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент в активе команды Андрея Талалаева 17 набранных очков.

В следуюшем туре "Балтика" сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в воскрсенье, 28 сентября, на стадионе армейцев в Москве.