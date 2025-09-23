«Локомотив» обратится в ЭСК по итогам матча с «Динамо» Мх

«Локомотив» обратится в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:1).

«Локомотив» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод с назначением штрафного удара на 91-й минуте арбитром Василием Казарцевым, после розыгрыша которого был забит гол. Сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 17 очков и занимает четвёртое место. Махачкалинская команда заработала девять очков и располагается на 12-й строчке.