Дмитриев высказался о своей новой позиции в "Спартаке"

Игрок "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал об игре в роли крайнего защитника в матче против "Крыльев Советов" в 9-м туре РПЛ.

© ФК "Спартак"

"Когда я выходил, мы уже проигрывали, поэтому понятно, что я всё-таки был больше сконцентрирован на атаке. Но когда начали вести уже было непривычно, что надо обороняться и линию защитников держать. Главное, играть. Поэтому постепенно привыкаю", - сказал Дмитриев в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Игорь Дмитриев перешёл в "Спартак" летом 2024 года из "Урала". Прошедший сезон провёл в аренде в "Крыльях Советов". За 27 игр полузащитник забил три гола и отдал две голевые передачи. В текущем 21-летний вингер принял участие в десяти матчах и отметился двумя голевыми передачами.

После девяти туров красно-белые находятся на шестой позиции, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру команда Станковича проведёт дома против "Пари НН". Матч пройдёт в воскресенье, 28 сентября.