«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев Советов»

«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев» – самарцы на такси добирались на матч в Москве
«Спартак» накажут за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.
Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.
«КДК рассмотрит нарушение футбольным клубом «Спартак» регламента проведения соревнований в матче с «Крыльями Советов». Клуб не предоставил автобус к месту расположения соперника для доставки команды на матч», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»
Гуска, Орлов и Юртайкин – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. 18-летний Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
Джику избежал травмы и сможет сыграть в матче «Спартака» с «Пари НН»: «Болел перед игрой с «Крыльями». Не хотел подвести команду»
Гуска, Орлов и Юртайкин – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. 18-летний Федоров из «Металлурга» – лучший новичок