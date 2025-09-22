«Спартак» накажут за ситуацию с автобусом для «Крыльев Советов»

«Спартак» накажут за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.

Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.