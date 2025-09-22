Генсек РФС высказался об идее «налога на легионеров»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал «Матч ТВ» об отношении к возможному введению «налога на легионеров» и отметил, что подобные идеи имеют право на жизнь.

В понедельник в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» прошла сессия на тему эффекта целевых отчислений от букмекеров в период с 2021 по 2025 год.

— Как РФС относится к идее Минспорта выплачивать «налог на легионера» — сумму в фонд на развитие молодежи после каждой покупки иностранца?

— Подобные идеи в разных форматах имеют право на жизнь, и мы определенные форматы готовы приветствовать, обсуждать и вводить. Я согласен, что это скорее прерогатива РФС, но мне кажется, что это комплексный вопрос. Взять какую‑то отдельно взятую меру, вырванную из контекста, ее принять и все решить не получится. Поэтому нужно в совокупности смотреть, что делается, какие результаты, на что обратить внимание, где улучшить свою работу, чем нам можно помочь со стороны министерства в том числе.

Собственно, к этому и призывает министр, он хочет открытого диалога на самом деле. Не надо относиться к этому как к ограничению ради ограничений. Он не пытается быть цербером, он пытается придать новый импульс в развитии футбола, — сказал Митрофанов «Матч ТВ» в рамках форума.

