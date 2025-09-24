Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку Кубок России: «Как только я зашел на стадион, «Зенит» сразу отыгрался. Министр-то фартовый, получается, для них»
Михаил Дегтярев вспомнил, как вручал Сергею Семаку Кубок России.
– Премию [«Футбольный джентльмен года»] Константину Тюкавину вручали. Очень даровитый футболист, слежу за его карьерой, как и все болельщики. Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?
– А как же…
– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита»!» – сказал глава Минспорта России.
