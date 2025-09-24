Семшов поделился выводами по матчу «Краснодар» — «Зенит»

Бывший российский футболист Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Зенит». Игра проходила в Краснодаре и завершилась победой санкт-петербуржцев со счётом 2:0.

© Чемпионат.com