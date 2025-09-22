Стало известно насколько Маркиньос выбыл из состава "Спартака"

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос пропустил завершение встречи с «Крыльями Советов», но к следующему матчу будет готов.

«У Маркиньоса свело приводящую мышцу бедра. Боль была сильной, но ничего серьезного нет. В клубе решили его поберечь и поэтому убрали с поля. Совсем скоро он вернется в общую группу и будет готов к ближайшей игре», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

В матче 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1) Маркиньос был вынужден покинуть поле на электрокаре в добавленное время второго тайма.

В текущем сезоне Маркиньос принял участие в 8 матчах во всех турнирах, в которых забили 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость бразильца составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.