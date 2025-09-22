В «Ахмате» не исключили возвращение Далера Кузяева в клуб

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров допустил, что полузащитник Далер Кузяев может вернуться в грозненский клуб.

«Далер Кузяев начинал свою футбольную карьеру в «Ахмате». Если у него будет желание продолжить и, возможно, завершить её здесь же, мы будем только рады. Пока мы не связывались, но сторона футболиста и сам Далер знают нашу позицию: если у них будет желание, мы — за», — заявил Ахмед Айдамиров «Чемпионату».

Ранее Кузяев уже выступал ха Ахмат с 2014 по 2017 года. Всего за грозненский клуб он сыграл в 75 матчах, в которых сделал 4 результативных передачи.

Последним клубом Кузяева был французский «Гавр», за который он выступал с 2023 по 2025 год. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Далер покинул французский «Гавр» по окончании сезона на правах свободного агента — контракт футболиста с клубом истек и не был продлен. Текущая рыночная стоимость 32-летнего полузащитника составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.