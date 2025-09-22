«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по количеству бразильцев в матче РПЛ

Сразу десять бразильцев сыграли в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом», что является рекордом по числу легионеров из одной и той же страны в составах обеих команд, передает «Первый спорт».

Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году в матче между ростовским «Ростсельмашем» и новороссийским «Черноморцем». Тогда на поле вышли девять украинцев.

Встреча между «Краснодаром» и «Зенитом», которая прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 2:0 в пользу петербуржцев. Первый гол в этом поединке оформил Максим Глушенков, который отличился на 60-й минуте с передачи Луиса Энрике. Второй мяч «Зенита» забил Энрике с передачи Глушенкова на 88-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» продолжает лидировать, набрав 19 баллов. «Зенит», который в год столетия не завоевал ни одного трофея, поднялся на четвертую строчку с 16 баллами. Выше петербуржцев расположились «Балтика» и «Локомотив», имеющие по 17 очков.