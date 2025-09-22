Юрия Жиркова штрафовали за курение кальяна в расположении сборной России.

– Расскажите, как вы курили кальян в сборной.

– Это было и в номере, и на улице.

– С кем сидели чаще всего?

– Один, никого из игроков не звал – зачем?

– Когда Черчесов об этом узнал, что он вам сказал?

– Не знаю, узнавал ли он об этом. Один раз в номере в Новогорске у меня сработала сигнализация из-за кальяна – больше не брал его с собой. Но у меня было открыто окно в номере… (Улыбается.)

– Какие были последствия?

– По-моему, меня оштрафовали. На какую сумму? Не помню, – сказал бывший футболист сборной России по футболу Юрий Жирков.