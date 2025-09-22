Экс‑защитник «Динамо» подписал контракт с нидерландским НЕКом

Защитник сборной Израиля Эли Даса подписал контракт с нидерландским НЕКом, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

© Матч ТВ

Соглашение с 32‑летним израильтянином рассчитано до конца сезона‑2025/26 и включает возможность продления ещё на один год. Сообщается, что защитник выбрал 14‑й номер.

Даса покинул московское «Динамо» по истечении действия контракта этим летом. Израильтянин выступал за «бело‑голубых» с 2022 года. В минувшем сезоне Даса провел 26 матчей за московскую команду, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.