Названа самая возрастная команда в текущем сезоне РПЛ

«Краснодар» стал самой возрастной командой в нынешнем сезоне чемпионата России. Так, возраст состава «быков» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» составил 29 лет и 30 дней. «Краснодар» стал первой командой в текущем сезоне, средний возраст которой превысил отметку в 29 лет, сообщает телеграм-канал "Цифроскоп".

Ранее также стало известно, что в матче «Краснодар» — «Зенит» был установлен новый рекорд чемпионата России по футболу. Так, на поле одновременно находились сразу 10 футболистов из Бразилии. Это рекордное число легионеров из одной страны в составах обеих команд за всю историю Мир Российской Премьер-Лиги.