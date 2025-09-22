Деян Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента.

© Sports.ru

По информации Legalbet, тренер «Спартака» перестал сотрудничать с агентством Roc в конце 2024-го. Он начал работать с Дарко Ристичем – агент пообещал специалисту контракт со сборной Сербии в будущем.

Дети Станковича, Александар и Филлип, продолжают сотрудничать с Roc. Деян настаивал на том, чтобы сыновья прекратили вести дела с агентством, но они не захотели менять представителей. Из-за этого между Станковичами возник разлад.

20-летний Александар Станкович – опорный полузащитник. Этим летом он перешел в «Брюгге» из «Интера». Филипу Станковичу 23 года. Голкипер был продан «Интером» в «Венецию» из Серии Б.