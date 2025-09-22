Глушаков хотел бы тренировать «Спартак»: «Хуже точно не будет. Я себе таких помощников возьму, все бы отдыхали со мной»
Денис Глушаков заявил, что хотел бы тренировать «Спартак».
Красно-белые занимают шестое место в Мир РПЛ, набрав 15 очков за 9 туров.
– Хотели бы видеть Слуцкого в «Спартаке»?
– Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе?
Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет. (Улыбается.)
Я себе таких тренеров в помощники возьму… Отдыхали бы все со мной, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.
