Денис Глушаков заявил, что хотел бы тренировать «Спартак».

Красно-белые занимают шестое место в Мир РПЛ, набрав 15 очков за 9 туров.

– Хотели бы видеть Слуцкого в «Спартаке»?

– Леонид Викторович добивался успехов в своей карьере, но хочет ли он работать в красно-белом клубе?

Было бы интересно, конечно, на это посмотреть, но могли бы и меня пригласить тренером, ха-ха. Со мной точно хуже не будет. (Улыбается.)

Я себе таких тренеров в помощники возьму… Отдыхали бы все со мной, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.