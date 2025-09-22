Назван самый дорогой в мире футбольный бренд

Brand Finance: "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом по данным на август
Испанский футбольный клуб "Реал" стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
По данным Brand Finance на 14 августа, стоимость бренда "Реал" в 2025 году достигла €1,92 млрд. Вторым самым дорогим брендом среди футбольных клубов была признана испанская "Барселона", цена которой достигла €1,7 млрд.
Brand Finance - ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.