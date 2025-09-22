Семин посоветовал «Спартаку», как поступить со Станковичем

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин посоветовал «Спартаку», как поступить с главным тренером Деяном Станковичем. Он призвал красно-белых помочь сербскому специалисту наладить ситуацию в команде. Сёмин подчеркнул, что руководство «Спартака» должно было видеть и оценивать все плюсы и минусы Станковича ещё до его назначения.

