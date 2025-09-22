Стало известно, когда Винисиус может уйти из «Реала»

Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)
Винисиус может уити из «Реала» в январе 2026 года.
По данным El Chiringuito TV, бразилец переживает напряженный период из-за изменившейся роли в команде. В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Реал», но ни в одном из них Винисиус не провел на поле все 90 минут.
Отмечается, что в бразильских СМИ появляются жалобы от окружения игрока: раздражение, недоумение и обеспокоенность тем, как эта ситуация может повлиять на его перспективы.
«Если ничего не изменится, Винисиус, возможно, не останется в «Реале» в январе», – сказал журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито.
Действующий контракт 25-летнего вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
