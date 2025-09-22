Карпин ответил на вопрос о включении Захаряна в расширенный список сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствие Арсена Захаряна в расширенном списке.

"Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме. Тем более, играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет. Поэтому есть определённый дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна", - сказал Карпин в интервью пресс-службе сборной России.

В текущем сезоне Арсен Захарян вышел на поле в двух матчах "Реала Сосьедад" и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне россиянин провел 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Полузащитник пропустил большую часть сезона из-за нескольких травм.

Подопечные Валерия Карпина сыграют в Волгограде со сборной Ирана 10 октября, а также проведут встречу с Боливией 14 октября в Москве.

Напомним, что в сентябре сборная России провела две товарищеские встречи. 4 сентября команда Карпина сыграла вничью с Иорданией со счетом 0:0. 7 сентября Россия на выезде одержала победу над Катаром (4:1).