Мостовой призвал запретить говорить о футболе

Бывший полузащитнк московского «Спартака» Александр Мостовой после матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» заявил, что обсуждать профессионально футбол могут только те, кто сам выступал на высоком уровне. Его слова приводит »Советский спорт».

«Про футбол у нас могут говорить только пять-шесть человек, игравшие на высочайшем уровне, остальные пузыри пускают. «Спартак» никому в этом сезоне не проиграл по игре. Все, что я говорю – сбывается», — заявил Мостовой.

21 сентября «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:1. Счет в матче открыл самарский клуб: уже на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко с передачи Ивана Олейникова. «Спартак» сумел сравнять счет во втором тайме, когда на 52-й минуте гол оформил Манфред Угальде, ассистентом которого выступил Наиль Умяров. Победный мяч для «Спартака» забил также Угальде — на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников.

После этой победы «Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 15 очков.