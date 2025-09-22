«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по назначенному пенальти в матче с «Ахматом»

В пресс‑службе «Пари НН» сообщили «Матч ТВ», что клуб обратился в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча с грозненским «Ахматом».

Встреча девятого тура МИР РПЛ в Саранске завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.

— «Пари НН» обратился в ЭСК РФС по поводу эпизода, произошедшего в матче 9‑го тура с «Ахматом». На 38‑й минуте встречи в ворота нашей команды был назначен пенальти. Просим рассмотреть этот эпизод. Считаем, что пенальти был назначен ошибочно, — говорится в заявлении пресс‑службы «Пари НН» для «Матч ТВ».

Нижегородская команда с шестью очками занимает 15‑е место в турнирной таблице чемпионата России.

