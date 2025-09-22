Карпин объяснил, почему в расширенном списке сборной оказалось 42 игрока

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил включение большого количества футболистов в расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи в октябре. В опубликованный ранее список попали 42 футболиста.

– Всего в расширенном составе 42 игрока, явно «с запасом». С чем это связано? – До начала сбора футболисты проведут ещё по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Во время октябрьской паузы на сборные подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча. В пятницу, 10 октября, сборная России сыграет с Ираном. Во вторник, 14 октября — с Боливией.