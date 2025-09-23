Нападающий сборной Франции и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча".

Церемония награждения прошла в парижском театре Шатле. Как и ожидалось, в день объявления лауреата в СМИ появилась информация о том, кто же выиграл "Золотой мяч". В соцсетях активно распространяли сведения, что награда достанется вундеркинду из "Барселоны" Ламину Ямалю, который якобы опередил Усмана Дембеле.

Так это или нет, всем предстояло узнать уже вечером. И действительно, последними кандидатами стали Ямаль и Дембеле, но победителем назвали именно француза.

Но куда больше удивило, что еще один игрок "Барселоны" Рафинья стал лишь пятым.

У женщин награда досталась Айтане Бонмати, ставшей лауреатом в третий раз подряд.

Также в ходе церемонии обладателем приза Льва Яшина лучшему вратарю получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Не остался без приза и Ямаль, ставший обладателем награды лучшему молодому футболисту сезона.

Приз лучшему тренеру достался Луису Энрике из "ПСЖ", команда которого в понедельник неожиданно проиграла "Марселю" в чемпионате Франции.

Игрок сборной Швеции и лондонского "Арсенала" Виктор Дьекереш стал обладателем приза имени Герда Мюллера как лучший бомбардир прошлого сезона. Он наколотил 39 голов за "Спортинг", а всего за сезон - 63 мяча.

Ожидаемо награду лучшей команде вручили "ПСЖ", который стал победителем Лиги чемпионов.