Вратарь «Зенита» высказался о неудачном старте сезона РПЛ

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов ответил на вопрос, с чем он связывает не самый удачный старт сезона Мир РПЛ в исполнении сине-бело-голубых. В первых пяти матчах чемпионата России «Зенит» одержал только одну победу.

– С чем связываешь такой старт у «Зенита» в этом сезоне?

– Да ни с чем не связываю. В нескольких играх потеряли очки, сейчас набираем ход. Всё нормализуется, — приводит слова Адамова Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).