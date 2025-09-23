«Сочи» намерен обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча 9-го тура РПЛ с ЦСКА

В «Сочи» планируют направить обращение в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам матча 9-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, четыре из них связаны с пенальти. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 отпраздновали футболисты московского клуба.

