Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Итальянский голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Церемония вручения проходит в парижском театре Шатле.

26-летний Доннарумма завоевал приз лучшему вратарю во второй раз, ранее он получал награду в 2021 году. В прошедшем сезоне он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции в составе ПСЖ. Итальянец выходил в стартовом составе в 15 из 17 матчей Лиги чемпионов, в 6 играх он оставил свои ворота в неприкосновенности. Доннарумму включили в символическую сборную турнира. Также голкипер провел 24 матча в чемпионате Франции, где был признан лучшим вратарем турнира. В сентябре голкипер перешел в "Манчестер Сити".

Издание France Football учредило данную премию в сентябре 2019 года. Приз получил имя Яшина, который остается единственным вратарем в истории, сумевшим завоевать "Золотой мяч", это случилось в 1963 году.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2020 году France Football признал его лучшим голкипером в истории. Он выступал за московское "Динамо" с 1950 по 1971 год, пять раз выиграл чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став олимпийским чемпионом (1956), победителем чемпионата Европы (1960) и серебряным призером европейского первенства (1964). Яшин трижды принимал участие в финальной части чемпионата мира (1958, 1962, 1966). Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари, играющие или игравшие за российские и советские клубы и сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.