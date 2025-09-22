ПСЖ признан лучшим футбольным клубом мира 2025 года

Французский «ПСЖ» признан лучшим футбольным клубом мира по версии журнала France Football.

© Global look

Об этом стало известно во время церемонии вручения премии «Золотой мяч». Мероприятие проходит в парижском театре «Шатле».

«ПСЖ» в сезоне‑2024/25 выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира. Лучшим женским клубом назван английский «Арсенал». Команда в сезоне‑2024/25 выиграла Лигу чемпионов.

Нападающий английского «Арсенала» Виктор Дьокереш получил трофей Герда Мюллера — награду лучшему бомбардиру сезона. В минувшем сезоне 27‑летний швед сыграл 52 матча за португальский «Спортинг», забил 54 гола и сделал 13 результативных передач.

Обладатель «Золотого мяча» по итогам прошедшего сезона станет известен позднее в понедельник.