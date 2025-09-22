Стал известен лучший молодой игрок года

Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль приз лучшему молодому игроку сезона «Копа Трофи». Игрок получил приз во время церемонии в Париже, главным событием которой станет вручение «Золотого мяча».

Испанец выиграл аналогичный приз в 2024-м году. Помимо нее, Ямаль также номинирован на сам «Золотой мяч».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

Помимо него, на церемонии будут вручены «трофей Льва Яшина» (лучшему мужскому и женскому голкиперу); лучший мужской и женский клуб года; лучший тренер в мужском и женском футболе; «трофей Сократеса» (вручается игрокам за вне футбольную деятельность); «трофей Герда Мюллера» (награда самому результативному футболисту в предыдущем сезоне).