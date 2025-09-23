Назван обладатель «Золотого мяча»-2025

Французский журнал France Football назвал победителя премии «Золотой мяч» — награды лучшему футболисту по итогам сезона 2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Им стал нападающий ПСЖ Усман Дембеле. Церемония прошла в театре «Шатле» в Париже.

Ранее стало известно, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября. Основным претендентом на награду назвали Ямаля.

В прошлом сезоне лучшим игроком был признан полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем приза имени Льва Яшина.