Отец Ямаля остался недоволен итогами церемонии вручения «Золотого мяча»

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, остался недоволен итогами церемонии вручения награды «Золотой мяч» в 2025 году.

Церемония состоялась в понедельник в Париже, обладателем приза стал французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

— Следующий год — наш, — заявил Насрауи сразу после церемонии, сообщает Marca.

Позже в беседе с El Chiringuito он высказался более резко.

— Я думаю, это… Я бы не сказал, что это ограбление, но это нанесение морального вреда. Считаю, что Ламин Ямаль — лучший игрок в мире, с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я думаю, что у него нет соперников, — отметил отец футболиста.

Ямаль выиграл приз «Копа Трофи», вручаемый французским журналом France Football лучшему молодому футболисту мира (не старше 21 года).