В ЦСКА вели переговоры с экс-игроком «Зенита» Далером Кузяевым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что армейцы вели переговоры с экс-полузащитником «Ахмата», «Зенита» и «Гавра» Далером Кузяевым, который находится в статусе свободного агента. Футболист покинул «Гавр» этим летом, во Франции Далер провёл два года.

— Были ли переговоры с Далером Кузяевым?

— Общение было, не буду отрицать эту информацию, но в итоге по совокупности факторов клубом было принято решение выйти из переговоров. Желаем Далеру успешно найти новый клуб, — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.